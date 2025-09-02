صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بأن إسرائيل تخوض حربا عنيدة، مشيرا إلى أنها تمر كذلك بمرحلة حاسمة في غزة، بحسب تعبيره.

وقال نتنياهو، في مقطع مصور مخاطبا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي: نخوض حربا عنيدة وعادلة لا مثيل لها. لا ننسى ولو للحظة ما فعلوه بنا في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وتابع نتنياهو: نعمل على الحسم مع حركة حماس، لكننا في الطريق حققنا معا إنجازات عظيمة، إذ حطمنا المحور الإيراني، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

ومضى يقول: ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة. نحن نقف الآن أمام مرحلة الحسم، وفق قوله.