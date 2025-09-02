رئيس وزراء إسكتلندا السابق: لم أر طوال حياتي مشاهد مرعبة مثلما يحدث في غزة

قال رئيس الوزراء الإسكتلندي السابق حمزة يوسف، إنه لم يرَ طوال حياته مشاهد مرعبة كما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أن مئات الآلاف من الأشخاص قتلوا في غزة، على مرأى ومسمع الجميع، فيما ظلت كل الحكومات صامتة.

ونوه أن «الحكومات الصامتة متواطئة في الحرب عن طريق دعم إسرائيل وتصدير الأسلحة لها»، قائلًا إن «المملكة المتحدة باعت لإسرائيل الأسلحة المستخدمة في الإبادة».

وشدد على أن «العالم بأكمله متواطئ - بنسب متفاوتة - فيما يحدث من إبادة جماعية غزة»، لافتًا إلى أن «الحكومة البريطانية مسئولة تاريخيًا فيما يحدث بين إسرائيل وفلسطين».

وواصل: «نعلم أهمية القوة التي قدمتها بريطانيا للملف في السابق، وأنها لعبت دورًا تاريخيًا لتعقيد المشكلة، وبدلًا من لعب دور إيجابي ونزيه ومحاولة حل المشكلة، استمرت طوال الأشهر الماضية في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وقدموا معلومات استخباراتية لتل أبيب لمساعدتها في حرب غزة».

وأشار إلى أن الرئيس البريطاني كير ستارمر، يؤكد علم لندن بما يجري على أرض غزة وأن ما تقدمه حكومة بلاده كافٍ، لكن الأفعال مختلفة تمامًا عن التصريحات.

وأكد أن «أغلب الشعب الإنجليزي والأيرلندي يدعمون الشعب الفلسطيني، لكن الحكومة منفصلة عن رغبة الشعب».

واستطرد: «لم تعد لدينا علاقات دبلوماسية مع حكومة إسرائيل منذ حريمة الإبادة الجماعية، وندين مساعي التطهير العرقي، ومن المقرر أن ندعم غدًا أمام البرلمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونأمل أن نرسل رسالة العالم بضرورة إدانة وحشية إسرائيل».