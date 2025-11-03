 قاض في كولورادو يرفض صفقة إقرار بالذنب لصاحب دار جنازات متهم بإخفاء 190 جثة متحللة - بوابة الشروق
الإثنين 3 نوفمبر 2025
قاض في كولورادو يرفض صفقة إقرار بالذنب لصاحب دار جنازات متهم بإخفاء 190 جثة متحللة

دنفر(كولورادو) (أ ب)
نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 8:36 م | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 8:36 م

رفض قاض بولاية كولورادو الأمريكية صفقة إقرار بالذنب لصاحب دار جنازات متهم بإخفاء نحو 190 جثة متحللة.

يأتي ذلك بعد أن احتج أقارب المتوفين على العقوبة المقترحة بالسجن ما بين 15 و20 عاما، معتبرين إياها عقوبة "خفيفة للغاية".

وتواجه كاري هالفورد وزوجها جون هالفورد، اللذان يمتلكان دار الجنازات المسماة "العودة إلى الطبيعة" (ريترن تو نايتشر)، اتهامات بالتخلص من الجثث في مبنى ببلدة ريفية خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2023، وتسليم عائلات الضحايا رمادا مزيفا، إضافة إلى الاحتيال على الحكومة الفيدرالية بمبلغ يقارب 900 ألف دولار.


