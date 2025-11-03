محافظة القدس: 10 آلاف و822 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت محافظة القدس الفلسطينية، الاثنين، إن 10 آلاف و822 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير شهري يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس، اطلعت عليه الأناضول.

وأشارت المحافظة إلى "تصعيد واضح وممنهج في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك" مؤكدة أنها رصدت "اقتحام 10,822​​​​​​​ مستعمر (مستوطن) لباحات المسجد" خلال أكتوبر الماضي.

وتحدثت المحافظة عن "سياسة تهويدية ممنهجة تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على المسجد ومحيطه".

وقالت إن الاقتحامات التي بلغت ذروتها في عيدي الغفران والعُرش الشهر الماضي، تخللها "أداء صلوات جماعية وطقوس تلمودية علنية، تضمنت الغناء والرقص والتصفيق وارتداء زي كهنة الهيكل، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم".

ووفق تقرير المحافظة، فإن السلطات الإسرائيلية في المقابل أصدرت 16 قرار إبعاد بحق فلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر ذاته.

من جهة ثانية، أشارت المحافظة إلى مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي واعتقال 87، بينهم 11 طفلا و3 نساء الشهر الماضي، إضافة إلى تنفيذ 15 عملية هدم وتجريف، وتوزيع 45 أمر هدم و7 قرارات بالإخلاء لمنازل فلسطينية لأغراض استيطانية.

وتندرج هذه الانتهاكات ضمن تصعيد إسرائيلي أسفر خلال العامين الماضيين عن مقتل 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.، بالضفة الغربية بما فيها القدس.