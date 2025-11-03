صلاح يسعى لفك «عقدة ريال مدريد» في دوري الأبطال

يستعد النجم المصري محمد صلاح، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة جديدة أمام ريال مدريد الإسباني، في فصل جديد من الصراع المثير بين الطرفين، والذي يتجاوز حدود المنافسة التقليدية إلى معركة شخصية يسعى من خلالها «الدولي المصري» لكسر عقدة حرمانه من التتويج بدوري أبطال أوروبا في نسختي 2018 و2022.

صراع مفتوح منذ نهائي كييف

بدأت حكاية العداء الكروي بين صلاح وريال مدريد في نهائي كييف 2018، حين تعرض لإصابة قوية إثر تدخل الإسباني سيرجيو راموس، ليغادر الملعب باكيًا بعد نصف ساعة فقط من البداية، تاركًا ليفربول يسقط بثلاثية مقابل هدف.

ومنذ تلك اللحظة، تحوّلت مواجهات صلاح أمام ريال مدريد إلى رحلة ثأر طويلة لاستعادة الكبرياء وتحقيق الانتصار الغائب.

وخاض صلاح حتى الآن 9 مباريات ضد الفريق الملكي، 7 بقميص ليفربول و2 مع روما، أحرز خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

أرقام صلاح أمام ريال مدريد

عدد المباريات: 9

الأهداف: 2

التمريرات الحاسمة: 1

مع ليفربول: 7 مباريات

مع روما: مباراتان

ذكريات مؤلمة وثأر لم يكتمل

نهائي 2018: الإصابة الشهيرة أمام راموس حرمت صلاح من إكمال المباراة ومن الاستعداد الجيد لكأس العالم بروسيا.

نهائي 2022: صرح صلاح قبل المباراة قائلًا: "الوقت حان للانتقام"، لكنه تلقى هزيمة جديدة بنتيجة 1-0، لتستمر “عقدة الملكي”.

موسم 2024-2025: كسر صلاح الصيام بالفوز الأول على ريال مدريد، لكنه أهدر ركلة جزاء أمام تيبو كورتوا، لتبقى مسيرته أمام الفريق الإسباني ناقصة الانتصار الكامل.

مواجهة جديدة.. ورغبة في الانتقام

يخوض ليفربول مواجهة الغد على ملعب آنفيلد وفي رصيده 6 نقاط من فوزين وهزيمة، ساعيًا لتحقيق انتصاره الثالث في المجموعة، فيما يتصدر ريال مدريد بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو جدول الترتيب بـ 9 نقاط كاملة.

وبين طموح ليفربول في استعادة هيبته الأوروبية، وسعي صلاح إلى إنهاء عقدة ريال مدريد التي تطارده منذ سبع سنوات، تبدو القمة المنتظرة على ملعب آنفيلد أشبه بمعركة ثأر جديدة بين «الفرعون المصري» و«الملكي الإسباني».