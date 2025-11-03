جبهة البوليساريو تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية إيجابي ومهم

وصفت جبهة البوليساريو اليوم الاثنين، قرار مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول قضية الصحراء الغربية بـ"الإيجابية والمهمة"، كونها "توضح بشكل لا لبس فيه، وفي بندين منها، أهمية وجوهرية ومركزية موضوع تقرير المصير".

وقال وزير الخارجية والشئون الأفريقية للصحراء الغربية، محمد يسلم بيسط، العضو القيادي في جبهة البوليساريو، بعد استقباله من طرف نظيره الجزائري أحمد عطاف، اليوم الاثنين، في الجزائر العاصمة: "اللائحة 27-97 تعد إيجابية، حيث وضحت الأمور، وجاءت بعد مرحلة من محاولة زرع الغموض".

وأكد بيسط، أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن " توصل إلى هذه اللائحة بعد نقاش عميق وطويل"، فضلا على أنها "توضح بشكل لا لبس فيه، وفي بندين منها، أهمية وجوهرية ومركزية موضوع تقرير المصير".

كما نوّه بأن هذه التوصية "تبرز بشكل واضح مركزية الأمم المتحدة وإطارها لحل هذا النزاع المتعلق بتقرير المصير وتحافظ على الهيئة الأممية (مينورسو) التي وضعها المجتمع الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

ومضى يقول: "إطار تقرير المصير والآلية والإطار العام هو الأمم المتحدة وهي التي تنظم وترعي المفاوضات وكذلك الهيئة التي تشرف على تنظيم عملية السلام عبر الأمانة العامة والمبعوث الخاص الأممي".

وتابع: "نحن ننتقل الآن إلى المرحلة القادمة التي تحدد كيفيات وآليات تطبيق هذه اللائحة والظروف التي يجب أن تطبق فيها. هذا الإطار سيتم عن طريق الاتصالات بين الطرف الصحراوي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص".

وفي سياق متصل، أعرب بيسط عن امتنانه للجزائر، باسم الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، وباسم الحكومة الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو، على "العمل الجبار" الذي بذلته الجزائر على مستوى مجلس الأمن، بالإضافة إلى "القوى الصديقة" التي قامت بعمل مهم للحفاظ على مخطط السلام الأممي الأفريقي وعلى الاتجاه العام وعلى قاعدته وأسلوبه".

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري لقضية الصحراء الغربية، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن ما اسماه "موقفها الوطني ولعب دور الوسيط الحقيقي".

كان مجلس الأمن الدولي صوّت الجمعة الماضية، لصالح دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أنها "الحل الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على هذه الخطة، مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد.

ولم تصوت الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت ووافقت عليه 11 دولة.