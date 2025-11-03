ماذا قدمت المنتخبات العربية في انطلاقة كأس العالم للناشئين «قطر 2025»؟

شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في دولة قطر، بداية متفاوتة للمنتخبات العربية المشاركة في النسخة التاريخية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

الإمارات تحصد أولى النقاط العربية

افتتح منتخب الإمارات مشواره بتعادل إيجابي مع نظيره الكوستاريكي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل مايد عادل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 59، قبل أن يدرك نيك بينيتي التعادل لكوستاريكا في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب الإماراتي أولى نقاطه في البطولة، ليشارك كوستاريكا صدارة المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا السنغال وكرواتيا، واللتين تعادلتا سلبيًا في اللقاء الآخر.

المغرب يسقط أمام اليابان بثنائية

وفي المجموعة الثانية، خسر منتخب المغرب للناشئين أمام نظيره الياباني بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب رقم 5 بأسباير.

أحرز تايجا ساجوتشي الهدف الأول للساموراي في الدقيقة 57، قبل أن يضاعف هيراشيما دايجو النتيجة في الدقيقة 90+8، ليخرج "أشبال الأطلس" دون نقاط في بداية مشوارهم بالمونديال.

تونس تكتسح فيجي بسداسية نظيفة

قدّم المنتخب التونسي انطلاقة مثالية في المجموعة الرابعة، بعدما اكتسح جزر فيجي بنتيجة 6-0، في واحدة من أكبر نتائج الجولة الأولى.

سجل وسيم سلامة الهدف الأول في الدقيقة 30، وأضاف فادي الطايشي الثاني في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني واصل "نسور قرطاج" السيطرة، فأحرز سلامة الهدف الثالث (53)، ثم توالت الأهداف عبر أنيس السعيدي (74)، سيف الدين حاج عبد الله (80)، قبل أن يختتم الطايشي السداسية في الدقيقة 86.

قطر تخسر أمام إيطاليا بهدف وحيد

من جانبه، خسر منتخب قطر المستضيف أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 1-0، ضمن المجموعة الأولى.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق صامويل إناسيو في الدقيقة 19 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويلعب "العنابي الصغير" في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات إيطاليا وجنوب إفريقيا وبوليفيا.

مشاركة عربية تاريخية

وتشهد البطولة مشاركة عربية قياسية تضم 6 منتخبات هي: قطر (المستضيف)، السعودية، مصر، المغرب، تونس، والإمارات، في نسخة تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم للناشئين، سواء على مستوى عدد المنتخبات أو تنوع المدارس الكروية المشاركة.