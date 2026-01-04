قال محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، قائد قوات "درع الوطن" بالمحافظة، سالم الخنبشي، إن المحافظة تدشن مرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار، وذلك خلال تفقده الأوضاع الأمنية والمرافق الحيوية في حضرموت، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وشملت جولة المحافظ المعسكرات التي تسلمتها قوات "درع الوطن" والأمن العام، بالإضافة إلى المرافق الحيوية ومن بينها القصر الجمهوري، ومطار سيئون الدولي، وعدد من شوارع المدينة، حسبما نقلت الوكالة.

وقال الخنبشي إن المحافظة "تدشن مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الأمن والاستقرار، وتولي أبناء حضرموت مسؤولية تأمين أرضهم، وذلك عقب نجاح عملية استلام المواقع والمعسكرات الأمنية"، وفقاً للوكالة اليمنية.

وأضاف أن "ما تحقق يمثل انتصاراً للدولة ومؤسساتها، وليس لطرف على حساب آخر".

وذكر الخنبشي أن "حضرموت جسد واحد من الساحل إلى الوادي والصحراء، والدولة هي الإطار الجامع والضامن لأمن الجميع".

وأشاد المحافظ بوعي أبناء حضرموت، وتلاحم القبائل، وتعاون مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، وحرصهم على تجنيب المحافظة ويلات الصراع، مؤكداً أن هذا التكاتف كان عاملاً رئيسياً في نجاح المرحلة، بحسب "سبأ".

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة الخنبشي تأتي في أعقاب "استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية، واستلام قوات درع الوطن والأمن العام لمهام تأمين مديريات الوادي والصحراء، بإشراف ومتابعة من قيادة السلطة المحلية، وبدعم من قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية".



