نائب رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يساعد العمالة غير المنتظمة اقتصاديا واجتماعيا

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد ينص على إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة، يساعدها اقتصاديًا واجتماعًا ويوفر لها فرص التدريب والتثقيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن معظم فئات العمالة غير المنتظمة لا تدري مقدار الدعم الذي قدمته لها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر ضمن فعاليات «يوم العمال» هذا العام، بصرف منحة مالية لأسر العمالة غير المنتظمة لتغطية نفقات الجنازة.

ودعا نائب رئيس اتحاد عمال مصر، العمالة غير المنتظمة إلى التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة، والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة لهم.

وأمس الاثنين، بدأ العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل أكثر استقرارا، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.



