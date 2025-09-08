كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن علاقته بالإعلامي والفنان كريم كوجاك.

وقال خلال مقابلة ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «كريم أخي الأكبر، ونجح في تحويل وتحوير اسم العائلة، فجميعنا اسمنا كجوك، وهو قام بتغيير الاسم إلى كوجاك، وهو الاسم الذي استقر عليه الآن، ندين له بالفضل، هو أخي الأكبر ومن أقرب الناس إلينا».

وتحدث عن والده الراحل، مؤكدا أنه «شخصية استثنائية» كان يحب أولاده حبًا شديدًا ولا يبخل بأي شيء عليهم.

وأشار إلى أن أسرته كانت مكونة من ستة أشقاء ذكور، مضيفا أن مجيء البنات إلى حياتهم بعد الزواج «كان نقلة كبيرة وفرحة عظيمة».

وأكد أن والده منحهم جميعًا حرية كاملة في اختيار مجالاتهم المهنية، مشيرا إلى أن والده لم يشهد توليه المنصب الجديد، قائلا: «أدين له بالفضل، كان يتمنى أن أكمل في مجال الرياضة وكرة القدم، وأنا من سار في الاتجاه المعاكس».

ووجه رسالة إلى لوالده قائلا: «أقول له افتقدناك جدًا، أتمنى أن تكون في مكان جميل وتبقى سعيدًا بنا جميعا».

كما أشاد بدور والدته، قائلا: «والدتي، ربنا يبارك فيها، هي التي كانت تدرّس لي، كانت معلمتي»، مشيرا إلى نجاح والده في استقطابها للعمل معه في مجال إدارة المدارس لفترة طويلة.

وعلى الصعيد الشخصي، كشف أن لديه ابنة تُدعى سلمى 20 عامًا، وابنا يسمى عمر 18 عاما، قائلا: «عمر لاعب كرة ممتاز ونجحت في أن يكون مشجعا كبيرا للنادي الأهلي».