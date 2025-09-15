نتنياهو: الهجوم على حماس قرار إسرائيلي بالكامل ونتحمل المسئولية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الهجوم على قادة حماس في الدوحة "كان قرارا إسرائيليا بالكامل".

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن الهجوم على قادة حماس"، الذي وقع في الدوحة، يوم الثلاثاء، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكان نتنياهو أدلى بتصريح مشابه في أعقاب الهجوم، عندما قال إن إسرائيل هي من خططت ونفذت الهجوم، وتتحمل كامل المسؤولية عنه.

واعتبر أن هناك "نفاقا" بشأن إدانة إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة.

ورغم أن حركة حماس أعلنت نجاة قادتها البارزين من الهجوم، فإن نتنياهو أكد أنه "لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت".

هذا والتقى نتنياهو، اليوم الاثنين، روبيو في مكتبه بالقدس. وأكد نتنياهو أن زيارة روبيو تعكس متانة التحالف والصداقة بين الجانبين، في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في حركة حماس في الدوحة.

ووصل روبيو الى إسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب على غزة والاعترافات الدولية بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر وعقب الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

بدورها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي أن الإدارة الأمريكية قد تطرح قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى كسر الجمود في مفاوضات غزة.

وأوضح المصدر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين، في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن أجرَت أيضا محادثات مباشرة مع القادة الإسرائيليين كجزء من هذا الجهد المتجدد.