كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن جوانب شخصية من حياته، قائلا إنه يغضب «كثيرًا»؛ مشددا في الوقت ذاته أن الغضب لا يجب أن يتحول إلى انفعال أو قرارات متسرعة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية «الحياة» :« في العمل العام، يجب أن يغلب دائمًا صالح الناس والدولة والمؤسسة».

وأشار إلى أن شعوره بالغضب المهني يأتي من أحداث غير متوقعة أو صدمات عالمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد، مشددا أنه يظل «مؤمنا بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات».

وكشف أن آخر مرة شعر فيها بالغضب كانت «عندما تعادل فريقه»، معلنا عن انتمائه للنادي الأهلي وشغفه وتأثره الكبير بكرة القدم والرياضة بشكل عام.

ورد على سؤال آخر حول علاقته بالأرقام، قائلا: «أنا عمومًا لا أحب حفظ الأرقام أو أرقام القوانين، أنا من هواة فهم كيف يصبح للرقم معنى».

ودلل على ذلك برفضه لفكرة الترويج لـ «أكبر موازنة في تاريخ مصر»، قائلا: «هذا الرقم ليس له معنى، فكل عام ستكون الموازنة هي الأكبر».

وأكد أن القيمة الحقيقية للرقم تكمن في مدلوله، موضحا: «الأهم هو أن نسأل ماذا يعني هذا الرقم للمواطن؟ ماذا يعني للاقتصاد؟ هل يمثل تميزا مقارنة بالدول الشبيهة أم تراجعا؟»، مشددا أن الأرقام لا تمثل له «دلالة إلا عندما توضع في مؤشر أو مقارنة سليمة سواء مع أنفسنا أو مع غيرنا».