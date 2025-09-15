صحة غزة: 64,905 شهداء منذ 7 أكتوبر جراء العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 34 شهيدًا و316 مصابًا.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,905 شهيدًا و 164,926 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم بلغت 12,354 شهيدًا و52,885 مصابًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 3 شهداء و47 مصابًا ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,497 شهيدًا وأكثر من 18,182 مصابًا.