 ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا إلى 7.91 مليار يورو في يوليو - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 4:35 م القاهرة
ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا إلى 7.91 مليار يورو في يوليو

روما - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 4:16 م | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 4:16 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الاثنين، ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا خلال يوليو/تموز الماضي، مع زيادة الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وسجل الفائض التجاري 7.91 مليار يورو "9.31 مليارات دولار" في يوليو، مقارنة بـ 6.82 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، و5.38 مليار يورو في يونيو الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7.3% على أساس سنوي في يوليو، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 4.9% في يونيو، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.1% مقارنة بـ 4.9% في يونيو الماضي.

وبحسب القطاعات، سجلت صادرات معدات النقل، باستثناء المركبات، أعلى معدل نمو بنسبة 45.6%، تلتها صادرات الأدوية والمنتجات الكيميائية الطبية والنباتية بنسبة نمو 28.5%.

وعلى أساس معدل موسمياً، ارتفع الفائض التجاري إلى 4.64 مليار يورو في يوليو، مقارنة بـ 4.32 مليار يورو في يونيو، مع زيادة الصادرات بنسبة 1.2% والواردات بنسبة 0.7%.


