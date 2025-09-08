رد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، على مخاوف المواطنين، بشأن الدين العام وأعباء خدمته والمطالبات بضرورة خفضه.

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة» أن الوزارة لا تنزعج منها بل تسعد بهذا الإحساس، قائلا: «عندما أرى اهتمام الناس كلها بالحديث عن الدين وأهمية خفضه وتحسين مؤشراته، أنا كوزير مالية وكوزارة نرى ذلك رغبة أو تخوفا أو طلبا مهما جدًا وفي محله، ولا نشعر بأي ضيق من هذا الأمر، بل على العكس؛ نكون سعداء بوجود هذا الإحساس».

ونوه إلى خفض الحكومة نسبة الدين 10% مع نهاية العام المالي في يونيو الماضي، بالإضافة إلى تحقيق انخفاض في حجم المديونية الخارجية للحكومة بمليار بـ 3 مليارات دولار خلال العامين الأخيرين.

وشدد أنه «ابن وزارة المالية» ويحمل «طموحًا كبيرًا لاقتصاد وطنه»، مضيفا: «يجب أن نكون جميعًا مدركين أننا نعمل عند الناس ولخدمتهم».

ورد على سؤال كيفية تحقيق وزارة المالية التوازن بين الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة وتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم وفرص العمل.

وقال إن هذا السؤال «الجدلي» يتطلب التوضيح، موضحا أن صفقات مثل صفقة رأس الحكمة ما كان لها أن تحدث لولا وجود بنية تحتية قوية تربط المكان المميز بالعالم الخارجي، فالمستثمر يحتاج إلى طرق وكهرباء ومياه لتسويق هذه المنطقة.

وأكد أن استثمار الدولة في البنية التحتية، رغم تكلفته الكبيرة، إذا أحسن استخدامه وتسويقه يمكن أن يحقق نقلة كبيرة في جذب الاستثمارات الضخمة.

وأضاف أن إنشاء البنية التحتية كان رسالة اطمئنان للمستثمر لفترة طويلة، مشيرا غلى أن الأمر لا يقتصر على رأس الحكمة فقط، مستشهدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي شهدت تضاعف عدد المستثمرين نتيجة الاستثمار في شبكات الطرق والصرف والكهرباء وتأهيل الأراضي.