رد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على سؤال الإعلامي عمرو الليثي «هل تشعر بالضيق عندما ترى الناس مضايقة من قرارات اتخذتها؟».

وقال خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية «الحياة» : «جدًا، طبعًا، في كثير من الأحيان كنت طرفا وجزءًا من مجموعة، وممكن تكون قرارات أنت تعلم جيدًا أنها ضرورة ومهمة؛ لكن صداها القصير على الأقل، من الممكن ألا تكون إيجابية».

وأكد في الوقت ذاته أن الإعداد والتواصل الجيد يمكن أن يحول إجراءً كان سيقابل بالسلب إلى إجراء إيجابي، مضيفا أن «الأمور مرتبطة ليس فقط بالقرار، أحيانا بتسويقه وشرحه وتوضيحه».

وتابع حديثه: «بالتأكيد، أنت في الآخر مواطن، تعود بالليل لأسرتك وأصدقائك وتسمع نفس الكلام».

وكشف أن هذا الشعور كان المحرك الرئيسي وراء توجيهاته لزملائه في مصلحة الضرائب بضرورة تبني سياسات أكثر مرونة، مضيفا: «قلت لهم: هل تحب في آخر يومك ترجع لمجتمعك وعائلتك والناس عامة وتحب تسمع كلمة حلوة، أم تحب أن تسمع: أنتم إيه اللي عاملينه فينا ده؟»، مشدا أن « بداية القصة هي أن تدرك أنك أساسًا بتشتغل عند الناس».

وعلى صعيد آخر، طمأن مستأجري الإيجار القديم ذوي الظروف الصعبة، قائلا: «أريد أن أطمئن الناس أننا جميعا كمجموعة نفكر كيف نوجد الكثير من الحلول التي تساعد في هذا الأمر».

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بوجود آلية من الآن، وليس بعد فترة السماح السبع سنوات؛ من خلال إنشاء منصة إلكترونية يستطيع من خلالها أي شخص لديه رغبة في منزل بديل أن يقدم طلبه مبكرًا.

وأكد أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي من خلال توفير بدائل أخرى بشروط ميسرة، مشيرا إلى أن ترك الملفات الشائكة لفترات طويلة «تصل بها لمرحلة يتطلب التعامل معها قرارًا لا يرضي الجميع».

وأوضح أن ذلك هو الدرس المستفاد الذي يحاول تطبيقه الآن في ملفات أخرى كالضرائب، من خلال «محاولة تغيير الصورة الذهنية بسرعة».