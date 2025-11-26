خسر مانشستر سيتي أمام ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الإتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الفريق الألماني التسجيل عن طريق أليكس جريمالدو، الجناح الأيسر للفريق، بعد هجمة مرتدة للفريق اختتمها الإسباني في شباك السيتي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 في ظل ضغط من السيتي.

بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، ضاعف ليفركوزن النتيجة عن طريق مهاجمه باتريك شيك من رأسية في شباك السيتي.

وشارك مرموش أساسياً قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 65 بنزول إيرلانج هالاند بديلاً عنه.

يتجمد رصيد السيتي في النقطة الـ 10 في المركز الـ 6 من ترتيب البطولة، بينما تزيد نقاط بايرن ليفركوزن إلى النقطة الـ 8 في المركز الـ 13 من الترتيب.

يحل السيتي ضيفاً على ريال مدريد في الجولة القادمة، بينما يستضيف ليفركوزن نيوكاسل يونايتد على ملعبه.