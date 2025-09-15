واصلت البورصة المصرية الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الإثنين، بمكاسب محدودة مقارنة بجلسة أمس الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.2%، ووصل إلى مستوى 35166 نقطة.

وقفزت البورصة المصرية أمس الأحد إلى أعلى مستوى ال 35 ألف نقطة، رغم مكاسبها التي لم تصل إلى 1%.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 35112 نقطة.

ونسبة الصعود كانت أعلى من كل جلسات الاسبوع الماضي ، حيث لم تتجاوز مكاسب البورصة المصرية ال 0.5%.

وقد حافظت البورصة على تواجدها في المنطقة الخضراء للجلسة الثانية على التوالي (يوم الخميس)، ما قربها من تحقيق مستوى 35 ألف نقطة مجددا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.8%، ووصل إلى مستوى 34937 نقطة.

وتمارس البورصة المصرية التأرجح بين الصعود والهبوط شبه اليومي، منذ بداية الأسبوع الماضي تقريبا، حتى استقرت في جلستي الخميس والأربعاء، في المنطقة الخضراء.

وحققت البورصة المصرية خسائر كبيرة خلال الأسبوع قبل الماضي، قاربت الـ 3%.

وبصعود اليوم، تصل مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام إلى 18.24٪، مقارنة ب 18.1٪ أمس.