الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

توجهات يسارية ورسائل على طلقات الرصاص، وانخراط عميق في عالم الدارك ويب "الإنترنت المُظلم" بجانب الارتباط بشخص متحول جنسيا، تفاصيل جديدة كشف عنها حاكم ولاية يوتا الأمريكية الجمهوري، سبنسر كوكس بشأن تايلر روبنسون المشتبه به في اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقال الحاكم الجمهوري خلال ظهوره على عدة شبكات تلفزيونية إن السلطات ما زالت لا تعرف الدافع وراء حادث الاغتيال، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضاف كوكس أن روبنسون، الذي تم اعتقاله بعد مطاردة استمرت 33 ساعة، لم يعترف للسلطات ولم يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه يوم الخميس الماضي.

** توجهات يسارية في عائلة جمهورية

وأوضح الحاكم الجمهوري أن أقارب روبنسون، البالغ من العمر 22 عاما، أبلغوا المحققين أن لديه آراء سياسية "مختلفة جدا" عن آراء عائلته المحافظة.

وقال كوكس في برنامج على شبكة "إن بي سي" الإخبارية: "من الواضح أن لديه توجه أيديولوجي يساري"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتُظهر سجلات الناخبين في الولاية أن روبنسون مسجل كناخب غير منتمي لأي حزب، بينما والديه مسجلان جمهوريان.

** رسائل على طلقات الرصاص.. والإنترنت المُظلم

وقال كوكس إن المشتبه به، الذي كان في السابق طالبا متفوقا (يحصل على تقديرات ممتازة)، يبدو أنه "تطرف" بعد أن ترك جامعة ولاية يوتا.

وأضاف أن أغلفة الرصاص التي عُثر عليها في موقع إطلاق النار نُقشت عليها رسائل مثل: "أيها الفاشي! التقط!"، إضافة إلى كلمات ورموز مستخدمة في ثقافة الألعاب الإلكترونية.

وأوضح حاكم يوتا: "أكد أصدقاء روبنسون أن لديه نوعا من الانغماس العميق في الإنترنت المُظلم، ثقافة ريديت، وغيرها من الأماكن المُظلمة على الإنترنت".

** علاقة بشخص متحول جنسيا

وكشف كوكس عن أن روبنسون كان مرتبط عاطفيا بشخص في طور التحول من ذكر إلى أنثى (يجري تحول جنسي).

وأضاف أن السلطات لا تستطيع القول ما إذا كانت هذه التفاصيل مرتبطة بالتحقيق، مؤكدا أنه يريد الحذر في ربطها بدوافع المشتبه به.

وكان كيرك يجيب عن سؤال يتعلق بحوادث إطلاق النار الجماعي والمتحولين جنسيا خلال الفعالية بجامعة يوتا فالي عندما قُتل بالرصاص الأربعاء.

وأشار حاكم الولاية الأمريكية إلى أن مزيدا من المعلومات سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء، عند توجيه السلطات الاتهام رسميا لروبنسون، وهو اليوم المقرر لظهوره الأول أمام المحكمة.

وقالت السلطات إن روبنسون كان قد بدأ مؤخرا يعبر علنا عن انتقاداته لكيرك قبل الحادث. ورفض كوكس تحديد نقاط خلاف محددة، مكتفيا بالقول إنه كان "ليس من المعجبين بكيرك". وأكدت السلطات أنها تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده.

** عقوبة الإعدام.. وفحص للصحة النفسية

ويُحتجز روبنسون في سجن مقاطعة يوتا، بتهم الاشتباه في ارتكاب جريمة قتل مشددة، وعرقلة سير العدالة، وإطلاق سلاح ناري تسبب بأذى جسدي بالغ.

وتهمة القتل المشدد قد تؤدي إلى توجيه جناية كبرى، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وفقا لقانون ولاية يوتا.

وقال ريموند أورموند، المتحدث باسم مكتب الشريف في مقاطعة يوتا إن روبنسون محتجز منذ اعتقاله في وحدة خاصة وتحت إشراف أدق من باقي السجناء، لكنه أضاف أنه ليس على علم بأي "تعليقات أو مخاوف تتعلق بالانتحار" صدرت عن المشتبه به.

وأوضح أن روبنسون سيخضع لفحص للصحة النفسية خلال الأيام المقبلة لتحديد مكان احتجازه المناسب داخل السجن مستقبلا.