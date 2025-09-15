نتنياهو يبرر عدوان إسرائيل على قطر: لا سيادة لمن يوفر ملاذا للإرهاب

برر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدوانه على قطر بأنه يحق استهداف من يوفر ملاذًا لمن وصفهم بالإرهابيين، واعتبر ذلك حقًا لإسرائيل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إنه بعد أحداث 11 سبتمبر مرر مجلس الأمن قرارًا بأن الدول لا ينبغي أن توفر ملاذًا لأشخاص يمولون أو يشجعون أو يسمحون لأنشطة لإرهابية.

وأضاف أن القرار لم يقل إن الأمر ممكن أو محق في مناطق بعينها في العالم دون غيرها، موضحًا أن الولايات المتحدة عملت على استهداف من يوفر ملاذًا لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.

ولفت إلى أن أفغانستان وباكستان التي تدين إسرائيل اليوم لم تقل إن سيادة أي منهما قد انتهكت عندما جرى استهداف معاقل تنظيم القاعدة، موضحًا أنه لا توجد سيادة لمن يوفر ملاذًا للإرهاب, وزعم أن هذا حق أي دولة بموجب القانون الدولي للدفاع عن نفسها وأن تستهدف من يقتلون مواطنيها.

وأفاد نتنياهو بأن هذا الأمر ما قادهم لتنفيذ هذه العملية في الدوحة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم كان رسالة لمن وصفهم بالإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء ولكن لا يمكنهم الهرب.