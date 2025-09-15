سخر الإعلامي عمرو أديب، من الأداء المتعثر للنادي الأهلي بعد تعادله الإيجابي مع نادي إنبي، واحتلال المركز الثامن في جدول الدوري، برصيد انتصارين وتعادلين وهزيمة.

ووجه خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» نداء ساخرًا : «يا جماعة، المركز الـ16؛ لا!» مضيفا: «النادي الأهلي يكافح في الهبوط! أنت هتكافح في الهبوط! ده لو الأرض نفسها هبطت، الأهلي لا يهبط».

وتطرق إلى ردة فعل الجماهير الغاضبة عقب التعادل، متسائلا: «متى ستظلون أوفياء؟ جماهير الأهلي شتمت اللاعبين شتيمة، لا أستطيع أن أرددها على البث القادم من أمريكا، وإلا الرقابة في لاس فيجاس تقطع الإرسال».

وأشار إلى أن الفريق يعيش حاليا فترة عصيبة يبدو فيها أن «كل الأشياء السيئة تحدث»، قائلا: «عادي جدا لما بلوتو يتعامد مع القمر، الأهلي يكون عنده مشكلة، والنادي الأهلي إيه علاقته بالقمر؟ لأنه قمر».

وأضاف أن الأهلي يحتاج إلى «شوية حاجات بسيطة» وعددها قائلا «الأهلي محتاج مدرب ومهاجمين، ومحتاج جمهور، ومجلس إدارة جديد»، مختتما تعليقه باعتبار أن «الجنرال حظ تخلى عن الأهلي تخلي كبير».