• انقسام في مجلس الاحتياطي حول الخفض والتثبيت لم يشهده منذ 2019

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفضا كبيرا للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الذي ينعقد الأربعاء المقبل، في الوقت الذي يواجه رئيس المجلس، جيروم باول، موقفا صعبا، حيث يقع بين المحافظين، الذين يدفعون نحو خفض أكبر، وبين رؤساء فروع «الفيدرالي» الإقليمية الذين يفضّلون الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.

وقال ترامب للصحفيين أمس الأحد، في طريق عودته إلى واشنطن: "أعتقد أنكم سترون خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة.. الوقت مثالي للخفض"، بحسب ما نقلته "بلومبرج"، وفق "العربية بزنس".

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن تُخفّض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية خلال التصويت على السياسة النقدية الأربعاء المقبل.

لكن قد ينتهي الأمر بجيروم باول عالقًا في المنتصف - حيث يقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بين حكام البنوك المركزية الذين يدعون إلى تخفيضات أكبر، ورؤساء البنوك المركزية الإقليمية الذين يفضلون إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة.

وقال فينسنت راينهارت، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يشغل حاليًا منصب كبير الاقتصاديين في شركة "بي إن واي إنفستمنت": إنه من المرجح أن يواجهوا معارضة من كلا الجانبين".

وأضاف: "من المتوقع أن تكون السياسة النقدية جهدًا جماعيًا. ووجود عدد قليل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يختلفون مع الرئيس يشير إلى أن مبررات اتخاذ إجراء لم تكن كافية".

ولم تشهد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية انقسامًا ثلاثيًا منذ عام 2019.

وقال كريشنا جوها من شركة "آي إس آي إيفركور"، إن احتمال الانقسام الثلاثي "مؤشر على نوع الضغط الواضح الذي تتعرض له اللجنة حاليًا".

وأضاف جوها: "هناك ضغوط سياسية ومؤسسية جديدة تتداخل مع النقاش حول الاقتصاد الكلي".

ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين، والذي يبدأ الأربعاء المقبل، وسط تصاعد حدة العداء من جانب الرئيس الأمريكي.

وصعد ترامب، الذي دعا باول إلى الاستقالة ووصفه بأنه "أحمق" بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة، هجماته الشهر الماضي عندما حاول إقالة ليزا كوك، حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بسبب مزاعم احتيال في الرهن العقاري.

وتقاضي كوك، التي نفت التهم، ترامب، مدعية أنه لا يملك الحق في فصلها "بسبب وجيه".

ومن المقرر أن تحضر الاجتماع بعد أن منحتها محكمة فيدرالية في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع الحق في البقاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي - على الرغم من أن محامي ترامب استأنفوا يوم الخميس لإلغاء القرار بحلول الاثنين.

وبعد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس العام الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 4.25-4.5 في المائة منذ ديسمبر.

ويأتي الميل المتوقع إلى الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن قال باول في جاكسون هول الشهر الماضي، إن التباطؤ في سوق العمل سيكون كافياً على الأرجح لوقف تعريفات ترامب التي تؤدي إلى ضغوط أسعار أوسع.

بينما يعتقد باول أن أي تأثير للرسوم الجمركية على الأسعار سيُثبت أنه صدمة لمرة واحدة يستطيع الاحتياطي الفيدرالي تحملها، إلا أن بعض رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية - بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، وألبرتو موساليم من فرع سانت لويس - غير مقتنعين بذلك.

ويجادلون بأن مؤشرات التضخم لا تزال في ارتفاع تدريجي، ولم تعكس بعد تأثير السياسات التجارية بشكل كامل، في حين أن معدل البطالة، البالغ 4.3%، لا يزال منخفضًا