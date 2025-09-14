سلطان عمان يغيب عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة غدا

نيابةً عن السُّلطان هيثم بن طارق، يتوجّه نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، غدًا الاثنين، إلى دولة قطر لترؤس وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة المزمع إقامتها في العاصمة الدوحة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يضم الوفد الرسمي المرافق كلًّا من: بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، والدكتور محمد بن عبدالله السعيدي، وزير العدل والشئون القانونية، والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، والسفير السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة قطر.

وتستضيف قطر قمةً للدول العربية والإسلامية يوم الاثنين، للتعبير عن رفضها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة «حماس» في العاصمة القطرية وتضامنها مع الدوحة، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، السبت.

وقال المتحدث ماجد بن محمد الأنصاري، إن هذه القمة الطارئة «ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر قدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي ينعقد الأحد».

وأكد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن انعقاد القمة «يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».