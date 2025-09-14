بلجيكا تنفي تدمير شحنة وسائل منع حمل أمريكية مخصصة لدول إفريقية

نفت السلطات البلجيكية ما أوردته وسائل إعلام أمريكية عن تدمير شحنة ضخمة من وسائل منع الحمل الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كانت مخزَّنة داخل أراضيها ومخصصة في الأصل لدول إفريقية، مؤكدة أن الشحنة ما زالت في أحد مستودعات مدينة خيل بمقاطعة أنتويرب.

- شحنة عالقة بقرار سياسي

وتبلغ قيمة الشحنة، التي تضم لوالب ووسائل منع حمل هرمونية، أكثر من 8.5 ملايين يورو (نحو 10 ملايين دولار)، وكانت موجهة إلى أفريقيا قبل أن تتوقف عملية تسليمها نتيجة تغييرات في السياسات الصحية للإدارة الأمريكية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ورغم ما نشرته الصحافة الأمريكية عن تنفيذ عملية الإتلاف، أكدت بروكسل يوم الجمعة أنها لم تمنح أي موافقة على ذلك، مشيرة إلى استمرار مساعيها لإقناع واشنطن بالعدول عن القرار.

- موقف سلطات الفلمنك

وأوفد الإقليم الفلمنكي فريق تفتيش إلى مستودعات شركة "كونا ناغل" في خيل، حيث أكدوا أن الشحنة ما زالت موجودة.

وتشير وزارة البيئة في الإقليم إلى أن هذه المواد "تندرج ضمن قائمة السلع القابلة لإعادة الاستخدام، ويُحظر إحراقها"، موضحة أن أي عملية إتلاف تتطلب ترخيصا خاصا لم يُطلب حتى الآن.

- محاولات دبلوماسية فاشلة

أما على المستوى الفدرالي، فإن وزارة الخارجية البلجيكية حاولت شراء الشحنة لتفادي إتلافها، لكن المساعي لم تنجح.

وأكدت الوزارة أنها تواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي بحثا عن حل لتفادي ما وصفته بـ"الهدر غير المبرَّر".