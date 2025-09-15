النائب العام لأعضاء النيابة الجدد: اجعلوا العدل ميزانكم والضمير رقيبكم

أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن القاضي الحق لا يقف عند حد في العلم، بل ينهل من كل جديد متسلحًا بالمعرفة والبصيرة، مشددًا على أن "العدل هو الميزان والضمير هو الرقيب والحق هو الغاية".



جاء ذلك مراسم أداء أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي 2020 و2021 اليمين القانونية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، و المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، وعدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

وأشار النائب العام خلال كلمته،

إلى أن القرار الجمهوري الأخير ضم لأول مرة فتيات مصريات أثبتن جدارة وكفاءة، فاستحققن شرف الانتساب إلى النيابة العامة، في مشهد يجسد إرادة الدولة المصرية في تمكين المرأة وإعلاء شأنها.

.

ودعا الأعضاء الجدد إلى أن يكونوا قدوة داخل محراب العدالة وخارجه، وأن يتحلوا بالنزاهة والتجرد، مؤكدًا أن رسالتهم السامية أمانة يحملونها جيلاً بعد جيل.

كما هنأ وزير العدل الأعضاء الجدد، مؤكدًا أن التكليف الملقى على عاتقهم عظيم، إذ تتعلق به أرواح وأعراض وأموال المواطنين، مشددًا على ضرورة التحلي بالسلوك القويم والتجرد والنزاهة، ليكونوا قدوة في أعين المجتمع.

واختتمت المراسم بالتقاط صورة تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، توثيقًا لهذه اللحظة الفارقة في مسيرتهم القضائية.