أبوالغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، أن رسالة قمة الدوحة تتمثل في التضامن العربي والإسلامي مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أبوالغيط، خلال الاجتماع التحضيري للقمة الطارئة فى الدوحة، أن العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة، مثمنا الدور القطري بالشراكة مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتابع أبو الغيط: علينا جميعا التركيز على وقف الآلة الإجرامية الإسرائيلية عن الحرب المشينة، مدينا الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في غزة، الذي شجع قادة الإحتلال على ارتكاب أي فعل والإفلات من العقاب.