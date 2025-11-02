وجه محمد أبو تريكة، نجم الأهلي المعتزل، رسالة إلى زميله السابق في منتخب مصر، محمد صلاح، نجم ليفربول بعد الفوز بهدفين على أستون فيلا، مساء السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عبر قناة (بي إن سبورتس) الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجها كلامه إلى صلاح "هذا قدر النجوم، يجب أن تتحمل كل شيء قبل المدرب، فأنت تحمي (سلوت)، لأن الانتقادات في وقت الأزمات توجه للنجوم وليس المدربين".

وأضاف "لقد حقق صلاح الدوري الإنجليزي بمفرده في الموسم الماضي، ولكن بعد الصفقات الجديدة، يجب ألا يتوقف عن التفكير بأنه سيفعل كل شيء لإخراج الفريق من أزمته بل لابد من مساعدة الآخرين".

وتابع "صلاح النجم الأول، أكبر اسم في الدوري الإنجليزي، وأرى أنه متأثر سلبا، ولكن أقول له (كبر دماغك)، وحافظ على نفسك سالما حتى كأس الأمم الأفريقية، لأن منتخب مصر يحتاجك".

واصل "صلاح لا يحتاج لإثبات أي شيء لأحد، فهو لا يستمتع حاليا، لأنه عندما يكون مستمتعا ستجد منه أفضل شيء".

وأتم محمد أبو تريكة "إنه يشعر حاليا بأن الفريق في أزمة، ويريد إنقاذ الفريق، ولكن هذا ليس دوره حاليا، وهذا الفوز سيكون مهما، لأنه سيرفع من ثقة الفريق بنفسه، ولكن الفوز على ريال مدريد ثم مانشستر سيتي سيكون بمثابة استعادة هيبة الفريق، ليكون رسالة قوية للمنافسين".