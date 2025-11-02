ريال مدريد يكتسح فالنسيا ويعزز صدارته للدوري الإسباني الممتاز

تغلب نادي ريال مدريد أمام ضيفه، فالنسيا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب ريال مدريد على معظم مجرياتها، خصوصًا في الشوط الأول.

وتقدم ريال مدريد في النتيجة بالدقيقة 19 عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 31، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يسجل جود بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة 45، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 82، سجل ألفارو كاريراس واحدة من أجمل أهداف الموسم، بتسديدة قوية بيساره من خارج منطقة، ليعلن عن فوز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 30 التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة التاسعة في المركز الـ 18.