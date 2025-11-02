برلماني: المتحف الكبير يجسد رؤية الدولة الحديثة في بناء وطن يعتز بتاريخه وينطلق بثقة نحو المستقبل

قال النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية وفخرًا وطنيًا لكل مصري، فهو ليس مجرد متحف يضم أعظم كنوز الحضارة المصرية القديمة، بل هو رمز لقدرة المصريين على تحقيق الإنجاز والإبداع رغم كل التحديات.

وأضاف متولي في تصريحات له، أن هذا المشروع العملاق يجسد رؤية الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس السيسي في بناء وطن يعتز بتاريخه وينطلق بثقة نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن المتحف سيكون منارة ثقافية وسياحية عالمية تُعيد لمصر مكانتها الرائدة على خريطة الحضارة والإنسانية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تحقق في المتحف المصري الكبير يجب أن يكون مصدر إلهام للشباب المصري، ورسالة بأن الإبداع والإصرار والعمل الجماعي يمكن أن يصنعوا المعجزات، داعيًا الشباب إلى أن يستلهموا من هذا الصرح العظيم روح التحدي والعزيمة لبناء مستقبل يليق بتاريخ وطنهم العظيم.

وتقدم النائب مصطفى متولي بخالص التحية والتقدير لكل العاملين والمهندسين والخبراء والفنيين الذين شاركوا في تشييد هذا الصرح الحضاري الفريد، مؤكدًا أن ما صنعوه سيظل علامة مضيئة في سجل الإنجازات المصرية التي تُعلّم العالم معنى الإرادة والإبداع