خارجية قطر: كل مبررات هجوم إسرائيل العدواني على الدوحة ساقطة أخلاقيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن السلوك الإسرائيلي وكل التبريرات للهجوم والعدوان على الدوحة «ساقطة أخلاقيًا وساقطة بالقانون الدولي وبكل المبادئ التي تشكل عليها المجتمع الدولي».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان على قطر، مساء الاثنين، أن قمة الدوحة واجتماع القادة الخليجيين في قمتهم حدث تاريخي يعكس وحدة الصف الخليجي العربي الإسلامي.

وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها الدوحة تظهر - وبشكل جلي - أن روح التضامن بين الأشقاء العرب والمسلمين مع دولة قطر إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم «هو عنوان المرحلة».

وتوجه بالشكر الجزيل والامتنان لكل الأشقاء من الدول العربية والإسلامية على التضامن مع قطر إثر العدوان الإسرائيلي الغادر.

وأكمل: «اجتمع القادة للتعبير عن موقف موحد وقوي ضد العدوان الإسرائيلي الغادر على قطر، مؤكدين أن استهداف سيادة دولة عربية إسلامية يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وأوضح أن «قمة الدوحة تبعث برسالة صريحة للعالم أجمع أن الدول العربية والإسلامية ترفض العدوان، وتتمسك بالحق والشرعية الدولية، وتؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب الأولويات، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة».