متحدث حركة فتح: القمة العربية أمام اختبار حقيقي للرد على تمادي الاحتلال والدعم الأمريكي الأعمى لإسرائيل



قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن ما صرح به كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر الصحفي الأخير، يعكس بوضوح استمرار الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني، مستندًا إلى دعم أمريكي مطلق.

ونوه خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن هذا الدعم السياسي والعسكري غير المشروط لا يخدم الفلسطينيين ولا الإسرائيليين، بل يضر بمصالح الولايات المتحدة ذاتها في المنطقة، ويقوّض كل فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وأوضح أن القمة العربية الإسلامية المنعقدة حاليًا تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل محاولات أمريكية وإسرائيلية للتأثير على مخرجاتها وتحويل الأنظار عن جوهر القضية الفلسطينية، مشددا على أن المطلوب من القمة اليوم هو الانتقال من دائرة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، تشمل تحركًا عربيًا جماعيًا على المستويات كافة، لا سيما في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل وضع آليات واضحة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق المدنيين، وكذلك الانتهاكات المستمرة لسيادة الدول العربية.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن الشعوب العربية تطالب بأن يكون حجم الرد العربي بمستوى خطورة المرحلة، خصوصًا في ظل الانحياز الأمريكي السافر والتصريحات المستفزة لنتنياهو، كما دعت الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى مراجعة تلك العلاقات، في ظل تنكّر الاحتلال لحقوق الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أكدت مرارًا أنه «لا تطبيع دون دولة فلسطينية مستقلة»، مؤكدًا أهمية تفعيل أدوات المقاطعة والعقوبات، وضرورة أن تُصدر القمة قرارات تحمل قوة تنفيذية تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية والتهميش.