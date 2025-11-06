سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية مغربية أنه قد تم تحديد ملعب مباراة يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

ويتقابل الفريقان لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا الأهلي المصري وشبيبة القبائل الجزائري.

وأشارت صحيفة "البطولة" المغربية أن فريق يانج أفريكانز حدد ملعبا بديلا لمواجهة الجيش الملكي، حيث ستقام المباراة في زنجبار، بدلا من تنزانيا.

وتقام المباراة يوم 21 نوفمبر الحالي، بالجولة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي مع شبيبة القبائل.

ويبحث الأهلي عن لقب أفريقي جديد، وذلك بعدما كان قد خسر في الدور نصف النهائي بالنسخة الماضية من البطولة، أمام صن داونز الجنوب أفريقي.