الأمم المتحدة: تراجع إنتاج الأفيون بأفغانستان بنحو الثلث بعد حظر طالبان لزراعته

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا، اليوم الخميس، بانخفاض إنتاج الأفيون في أفغانستان بنحو الثلث، ليصل الإنتاج إلى نحو 296 طنا.

وعزا خبراء الأمم المتحدة انخفاض أسعار المخدر غير القانوني، إلى احتمال زراعة نبات خشخاش الأفيون حاليا في دول أخرى بالمنطقة لتعويض النقص في الإنتاج القادم من أفغانستان، التي تعتبر منذ أعوام المنتج الرئيسي له.

وكانت طالبان قد حظرت زراعة خشخاش الأفيون في عام 2022، ما أدى إلى تراجع إنتاج الأفيون في البلاد بنسبة 32% هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، وانخفاضه بنسبة 95% منذ آخر حصاد قبل فرض قرار الحظر.

وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة إلى أن دخل المزارعين من مبيعات الأفيون انخفض بنسبة 48%، لتصل إلى 134 مليون دولار في عام 2025، مقابل 260 مليون دولار في عام 2024.

وقالت الأمم المتحدة إنه "بعد فرض الحظر، تحول العديد من المزارعين إلى زراعة الحبوب والمحاصيل الأخرى".