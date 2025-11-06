بنك إنجلترا يبقي على معدل الفائدة عند 4%

أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة بدون تغيير عند 4%، في الوقت الذي مازال يتجاوز فيه معدل التضخم الهدف، وينتظر صانعو السياسات موازنة هذا الشهر من الحكومة البريطانية، التي يمكن أن تكون من ضمن الموازنات الأكثر أهمية.

وكان من المتوقع بصورة كبيرة أن تبقى لجنة تحديد الفائدة المؤلفة من تسعة أعضاء على معدل الفائدة، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى وجود فرصة لخفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

ويشار إلى أن السبب الرئيسي للإبقاء على معدل الفائدة هو أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي يبلغ 8ر3%، أي نحو ضعف الهدف المحدد من قبل البنك وهو 2%.