 إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق السلام أبو زعبل بالخانكة - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 5:41 م القاهرة
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق السلام أبو زعبل بالخانكة

محمود عواد
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 5:29 م | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 5:29 م

أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة "سوزوكي" أمام مصنع الشريف بطريق السلام أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، فيما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتعاون مع مجلس المدينة بمعداتها لرفع آثار الحادث وتجنيب السيارات المتسببة فيه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت القوات إلى الموقع، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الخانكة لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

