الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسئولا وكيانا في إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على 19 مسئولا وكيانا إيرانيا ضمن العقوبات المفروضة على طهران.

وقالت مسئولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد ‌الأوروبي كايا كالاس في منشور على منصة "إكس": "إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي ​وافقوا على فرض ​عقوبات جديدة على 19 ⁠مسئولا وكيانا إيرانيا فيما ​يتعلق بانتهاكات جسيمة ​لحقوق الإنسان".

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي سيحمي مصالحه ​وسيلاحق المسئولين عن ​القمع الداخلي مع استمرار الحرب ‌في ⁠إيران".

وفي 29 يناير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 15 مسئولا إيرانيا و6 كيانات أخرى في إيران من بينهم قادة في الحرس الثوري الإيراني.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات.