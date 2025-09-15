مانشستر يونايتد يحسم مصير أموريم بعد الخسارة من السيتي

كشف تقرير صحفي بريطاني عن مستقبل البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بعد الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ديربي المدينة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ما زال أموريم يحظى بدعم إدارة النادي، رغم البداية المتعثرة وتلقيه هزيمة ثقيلة أمام الغريم التقليدي بقيادة بيب جوارديولا. وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يعيش أسوأ بداية له في البريميرليج منذ موسم 1992-1993.

وأكد التقرير أنه لا توجد خطط لإقالة المدرب البرتغالي، الذي تولى المهمة في منتصف الموسم الماضي، إذ ترى الإدارة أن الفريق يحقق بعض التقدم رغم النتائج السلبية.

وبحسب موقع «أوبتا» للإحصائيات، فقد جمع أموريم 31 نقطة فقط من أصل 31 مباراة قاد فيها الفريق بالدوري الإنجليزي. ومن بين 29 مدربًا خاضوا أكثر من 30 مباراة بمعدل لا يتجاوز نقطة واحدة في اللقاء، هناك 27 مدربًا على الأقل أشرفوا على فرق هبطت من الدوري الممتاز خلال فترة عملهم.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.