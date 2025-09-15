 قادة الخليج يدعون لاجتماع دفاعي بقطر بعد عدوان إسرائيل على الدوحة - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 9:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

قادة الخليج يدعون لاجتماع دفاعي بقطر بعد عدوان إسرائيل على الدوحة

الدوحة / الأناضول
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 7:40 م | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 7:40 م

دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك يسبقه اجتماع عسكري لتقييم الوضع بعد "العدوان الإسرائيلي" على قطر قبل نحو أسبوع.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، والذي عقد اليوم في الدوحة بالتزامن مع العربية الإسلامية.

ووفق البيان الختامي "فقد وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا".

وأوضح البيان أن اجتماع مجلس الدفاع المشترك يهدف إلى "تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك