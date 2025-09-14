- قطر تدعو لمعاقبة إسرائيل واتخاذ إجراءات حاسمة ضد غطرستها

- قطر لن تتهاون مع أي عدوان على سيادتها وأننا سنواجه أي تهديد لنا بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي

- الممارسات الإسرائيلية الهمجية لن تثنينا عن استكمال الجهود مع مصر والولايات المتحدة في وقت الحرب الظالمة على غزة



دعا رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، الأحد، إلى "معاقبة" إسرائيل واتخاذ "إجراءات حاسمة" لوقف غطرستها.



وأكد استكمال جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب "الظالمة" على قطاع غزة.



جاء ذلك في كلمة لرئيس وزراء قطر خلال الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الطارئ في الدوحة، والذي يتناول تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قيادة حركة "حماس" في قطر الثلاثاء الماضي.



وشدد على أن "الاعتداء على سيادة دولة قطر، خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية (...) وتم أثناء استضافة مفاوضات علنية، ما يؤكد أنه اعتداء على مبدأ الوساطة ومحاولات التهدئة، فضلا على أنه رفض للمسارات السلمية".



وقال رئيس وزراء قطر إنه "لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا كإرهاب دولة".



وأضاف أن "تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة".



وثمن بن عبد الرحمان، الإجماع الدولي في اجتماع مجلس الأمن، الجمعة، على إدانة الهجوم الإسرائيلي.



كما دعا لاتخاذ "إجراءات حاسمة لوقف الغطرسة الإسرائيلية".



وشدد على أن "الممارسات الإسرائيلية الهمجية لن تثنينا عن استكمال الجهود مع مصر والولايات المتحدة في وقت الحرب الظالمة على غزة".



وقال بن عبد الرحمن، إن "قطر لن تتهاون مع أي عدوان على سيادتها، وأننا سنواجه أي تهديد لنا بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".



وأضاف: "نقدر تضامن الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة التي أدانت الهجوم وأكدت التضامن مع ما سنقوم به من إجراءات قانونية ومشروعة للحفاظ على سيادتنا".



واختتم رئيس وزراء قطر كلمته بالقول: "لقد حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن تطبيق معايير مزدوجة، و(المضي في) معاقبة إسرائيل".



والسبت، أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان، أن القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، دون إيضاحات.



وبالتزامن مع الاجتماع بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، زيارة لتل أبيب، غداة تأكيده أن هجومها على الدوحة لن يؤثر على العلاقات بين بلاده وإسرائيل.



وشن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.



فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.



واستهدف الهجوم اجتماعا لقادة "حماس" أثناء مناقشة مقترح جديد قدمته الولايات المتحدة لإبرام اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.



وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبإشراف أمريكي، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.



وبهذا الهجوم وسعّت إسرائيل اعتداءاتها في المنطقة، إذ شنت في يونيو الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية متواصلة بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.