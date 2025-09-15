أمير قطر: نتنياهو يحلم بأن تكون المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحلم بأن تكون المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، واصفًا ذلك بالوهم الخطير.

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن حكومة إسرائيل المتطرفة تريد أن يصبح إرسال سلاح الطيران الإسرائيلي لقصف بلدان المنطقة أمرًا معتادًا.

وأشار إلى أن فيه لبنان يُواجَه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أمريكية بالقصف بالاغتيالات، كما تسعى إسرائيل إلى الزج بلبنان في حرب أهلية.

ولفت إلى أنه بالنسبة لسوريا فإن نتنياهو يعلن بوضوح أنه لا تفاوض على الجولان المحتل ويتصرف وكأن المناطق الواقعة جنوب دمشق هي عمليا مناطق نفوذ لإسرائيل التي تعمل على تقسيم سوريا، مؤكدا أن هذه المخططات لن تمر.

وأكد أن إسرائيل تدعي بأنها ديمقراطية محاطة بالأعداء لكنها في الحقيقة تبني نظام احتلال وفصل عنصري معادٍ لمحيطه وتشن حرب إبادة ارتكبت خلالها جرائم ما لا يعرف الخطوط الحمراء، ويعلن رئيس حكومتها أنه منع قيام دولة فلسطينية.

ونوه بأن نتنياهو يعادي السلطة الفلسطينية ويعارض الاتفاقيات التي نشأت السلطة بموجبها، متسائلًا عما إذا كانت السلطة معادية لإسرائيل.

وأوضح أن دولتين مجاورتين وقعتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل والتزمتا بها، ودولتين أخريان ملتزمتان بمبادرة السلام العربية وتبحثان عن تسوية تسترجع فيها أراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لو وافقت على مبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة وعلى نفسها ما لا يُحصى من المآسي.

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة جماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.