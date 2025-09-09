اشتبك لاعبو منتخب إيطاليا بلاعبي الكيان الصهيوني في اللقاء الذي أقيم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وانتصر منتخب إيطاليا على إسرائيل بخماسية مقابل أربعة أهداف، في إطار منافسات الجولة السادسة في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، أذ أقيم اللقاء على أرضية استاد ديبريتشن في المجر.

وبعد نهاية المباراة، اشتبك اللاعبين ببعضهم البعض، في ظل التوتر بين الفريقين قبل المباراة، حيث ترفض جماهير منتخب إيطاليا ما يحدث من إسرائيل بشكل عام في قطاع غزة.

وقبل المباراة أظهرت جماهير إيطاليا غضبها أثناء نشيد منتخب إسرائيل حيث أدارت ظهرها للملعب مع رفع البطاقات الحمراء في إشارة واضحة لحالة الغضب.