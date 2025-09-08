تخلص شاب من حياته بمحافظة بورسعيد بمياه مرسى معدية مدينة بورفؤاد.

تلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة مباحث الميناء، يفيد قيام سليمان م. أ.، في العقد الثالث من العمر، بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه في مجرى الممر الملاحي لقناة السويس، بالقرب من مرسى معدية مدينة بورفؤاد، وذلك لتعرضه لحالة اضطراب نفسي.

تمكن فريق غواصين تابع لإدارة هيئة قناة السويس من انتشال الجثمان.

الجثة موجودة بمشرحة مستشفى الحياة بورفؤاد تحت تصرف النيابة العامة، لحين التصريح بدفنها.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مدينة بورفؤاد، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

فيما لم تتأثر حركة معدية مدينة بورفؤاد بوقوع الحادث.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.