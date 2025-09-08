ديمقراطيون ينشرون رسالة بها إيحاءات جنسية إلى إبستين يزعم أنها تحمل توقيع ترامب

نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي رسالة تحتوي على إيحاءات جنسية إلى رجل الاعمال الراحل والمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، يُزعم أنها تحمل توقيع الرئيس دونالد ترامب، وهو ما نفاه ترامب.

وقال ترامب إنه لم يكتب الرسالة ولم يرسم امرأة ممتلئة الجسم تحيط بها. ورفع دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال مطالبا بتعويض قدره 10 مليارات دولار لنشرها تقريرا عن الرسالة المزعومة.

وتم إدراج الرسالة كجزء من ألبوم تم تجميعه لعيد ميلاد إبستين عام 2003. ونفى الرئيس أن يكون له أي علاقة بذلك. وتلقى الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب نسخة من ألبوم عيد الميلاد اليوم الاثنين كجزء من مجموعة من الوثائق من ممتلكات إبستين.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على رسالة تطلب التعليق.

بعد نشر الرسالة، نشر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض تايلور بودويتش صورا لتوقيع ترامب على موقع "إكس" وأشار إلى شركة "نيوز كورب"، الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال، وكتب: "حان الوقت لشركة نيوز كورب لفتح دفتر الشيكات، إنه ليس توقيعه.. هذا تشهير".

ونفى ترامب كتابة الرسالة ورسم الصورة، ووصف تقريرا عنها بأنه "كاذب وخبيث وتشهيري".

وأضاف: "هذه ليست كلماتي، ليست الطريقة التي أتحدث بها. كما أنني لا أرسم الصور".