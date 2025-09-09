الأسهم الأمريكية تنهي تعاملات اليوم بارتفاع بسيط

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين في بورصة وول ستريت بارتفاع بسيط قبل صدور مجموعة مهمة من البيانات الاقتصادية، وأبرزها قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 16 و17 أسبتمبر الحالي.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2ر0% ليقترب بشدة من مستواه القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 114 نقطة أي بنسبة 3ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0% ليسجل مستوى قياسيا جديدا.

وساهمت شركتا آب لوفين وروبن هود ماركتس في قيادة السوق بعد إعلان انضمامهما إلى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى جانب مجموعة إيمكور جروب.

وتحاكي العديد من صناديق الاستثمار المؤشر مباشرةً، أو على الأقل تقارن أداءها به، لذا فإن انضمام سهم إلى قائمة أكبر 500 شركة يمكن أن يجذب أموال المستثمرين فورا إليها.

ارتفع سهم آب لوفين بنسبة 6ر11% وقفز سهم روبن هود بنسبة 8ر15% ، في حين تراجع سهم إيمكور بنسبة 6ر0% بعد ارتفاعه في تعاملات الصباح بنسبة 4ر0% . وستحل هذه الأسهم محل ثلاث شركات تقلص حجمها بما يكفي لشطبها من ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا وتسجيلها في مؤشر ستاندرد أند بورز للشركات الصغيرة صمول كاب 600.

في المقابل تراوح أداء أسهم شركات ماركت أكسيس هولدنجز وكايسارس إنترتينمنت وإنفيز إنيرجي بين الانخفاض بنسبة 1ر2% والارتفاع بنسبة 2ر0%.

وارتفع سعر سهم شركة إيكوستار بنسبة 9ر19% بعد إعلانها الموافقة على بيع تراخيص الطيف الترددي الخاصة بها إلى شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك مقابل 17 مليار دولار. كما وافقت سبيس إكس على سداد ما يصل إلى ملياري دولار من أقساط ديون إيكوستار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2027.

ستساعد هذه الصفقة شركة ستارلينك لخدمات إنترنت الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبيس إكس على تطوير خدمة الاتصال المباشر بالهاتف المحمول، وقد أدت إلى انخفاض أسهم العديد من شركات الاتصالات. تراجع سهم فيرايزون بنسبة 4ر2%، وتراجع سهم إيه.تي آند تي بنسبة 3ر2%.

كما تراجع سهم مجموعة بي.إن.سي للخدمات المالية بنسبة 3ر0% بعد أن إعلانها موافقتها على شراء مصرف فيرست بنك مقابل 1ر4 مليار دولار.