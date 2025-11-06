تمرين عسكري إسرائيلي بالأغوار يحاكي صد هجوم مشابه لـ7 أكتوبر

يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تمرينا عسكريا في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة يحاكي صد هجوم مشابه لما حدث في 7 أكتوبر 2023، بحسب إعلام عبري الخميس.

وآنذاك نفذت حماس هجوما مفاجئا على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

وأكد مسئولون سياسيون وعسكريون وأمنيون إسرائيليون أن هجوم حماس مثّل فشلا سياسيا وأمنيا وعسكريا، وقد استقال مسئولون لتحملهم جانبا من المسئولية عن الفشل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "يبدأ الجيش الأسبوع المقبل تمرينا عسكريا واسع النطاق، تحت قيادة المنطقة الوسطى، استنادا إلى الدروس المستخلصة من أحداث 7 أكتوبر".

ويُجرى التمرين "ضمن جهود رفع الاستعداد لمواجهة احتمال التصعيد وتسلل مسلحين ووقوع عمليات في الضفة الغربية والأغوار"، بحسب الهيئة.

وأوضحت أنه "من المقرر أن يبدأ التمرين الاثنين المقبل، ويضم فرقتين عسكريتين: فرقة الضفة الغربية وفرقة "جلعاد" (96)، ويستمر ثلاثة أيام".

و"من أبرز المشاركين في التمرين، إضافة إلى الفرقتين، وحدات من سلاح الجو ووحدات خاصة وقوات من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة وقوات الدفاع المدني المنتشرة بالمنطقة"، وفقا للهيئة.

وزادت بأن "التمرين يهدف إلى تدريب هذه الأطراف كافة على سلسلة متنوعة من سيناريوهات الطوارئ، لضمان استجابة موحدة وفعالة في حال وقوع أي تهديد حقيقي".

وتابعت: "كما يشهد التمرين المشاركة الأولى لفرقة جلعاد، التي تأسست قبل أشهر وتتولى مسئولية الحدود مع الأردن".

و"ستقوم هذه الفرقة بالتدريب على إجراءات الانتشار والاستجابة، مما يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها قيادة الجيش لخط الحدود الشرقي"، كما أردفت الهيئة.

وقالت هيئة البث: "بالتزامن مع هذه الاستعدادات، عُقد نقاش خاص برئاسة رئيس الأركان إيال زامير تمحور حول تهديد الطائرات المسيّرة، ما يشير إلى التمرين قد يضم محاكاة لمواجهة هذا النوع من التهديدات الجوية غير التقليدية".

وصعّدت إسرائيل عدوانها العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023.

وأسفر التصعيد في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف بينهم 1600 طفل.

أما في غزة فيسود منذ 10 أكتوبر الماضي وقف لإطلاق النار بين حماس إسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وخلّفت حرب الإبادة في غزة 68 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.