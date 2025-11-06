صلاح ضمن قائمة المهاجمين المرشحين لأفضل تشكيل في العالم

تواجد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة المختصرة للمرشحين في مركز المهاجم لتشكيل أفضل 11 لاعبًا في العالم، ضمن جوائز «ذا بيست» للأفضل في العالم، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وفتح الاتحاد الدولي اليوم، الخميس، باب التصويت لاختيار الأفضل في العالم من خلال تطبيق مُخصص لهذا الغرض، على أن يُختتم في 28 نوفمبرالجاري.

ويختار «فيفا» أفضل 11 لاعبًا في العالم في جميع المراكز، ويمكن للجماهير المشاركة في اختيار تشكيلة العام من بين نخبة تضم 88 لاعبًا مرشحًا، بواقع 22 حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط ومهاجم، لتشكيل الفريق الأفضل وفق إحدى التشكيلات التكتيكية المحددة مسبقًا.

وتم اختيار قائمة المرشحين استنادًا إلى أدائهم خلال الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.

وجاءت قائمة المرشحين لمركز أفضل مهاجم في تشكيل «فيفا» كلًا من:

سالم الدوسري (السعودية والهلال)

برادلي باركولا (فرنسا وباريس سان جيرمان)

عثمان ديمبيلي (فرنسا وباريس سان جيرمان)

ديزيري دويه (فرنسا وباريس سان جيرمان)

سيرهو جيراسي (غينيا وبوروسيا دورتموند)

فيكتور جيوكيريس (السويد وسبورتينج/أرسنال)

إيرلينج هالاند (النرويج ومانشستر سيتي)

لويز هنريكي (البرازيل وبوتافوغو/زينيت سان بطرسبرج)

ألكسندر إيزاك (السويد ونيوكاسل، والآن ليفربول)

هاري كين (إنجلترا وبايرن ميونخ)

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا ونابولي/باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا وبرشلونة)

لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين وإنتر ميلان)

كيليان مبابي (فرنسا وريال مدريد)

ليونيل ميسي (الأرجنتين وإنتر ميامي)

جواو بيدرو (البرازيل وبرايتون / تشيلسي)

رافينيا (البرازيل وبرشلونة)

ماتيو ريتيجي (إيطاليا وأتالانتا/القادسية)

كريستيانو رونالدو (البرتغال والنصر)

محمد صلاح (مصر وليفربول)

فينيسيوس جونيور (البرازيل وريال مدريد)

لامين يامال (اسبانيا وبرشلونة)