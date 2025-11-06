الخارجية السورية تنفي تأسيس وجود عسكري أمريكي في دمشق



نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس، عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية نفيه التقارير بشأن استعداد أمريكي لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق.

وقال المصدر في الخارجية السورية لـ"سانا"، إنه لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

وتمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط بشار الأسد العام الماضي.

وتقع القاعدة الجوية بالقرب من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.

هذا و يلتقي ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، يوم الاثنين، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري.

وأوضحت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القاعدة الجوية للمساعدة في مراقبة أي اتفاق محتمل بين إسرائيل وسوريا.

وصرح مسئول في الإدارة الأمريكية لـ"رويترز" في وقت سابق بأن الولايات المتحدة "تُقيّم باستمرار وجودنا الضروري في سوريا لمحاربة تنظيم داعش بشكل فعال، ونحن لا نُعلق على المواقع أو المواقع المحتملة التي تعمل فيها القوات".