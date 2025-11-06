أستاذ علوم سياسية: مصر تسعى مع المانحين لجمع 70 مليار دولار لإعمار غزة

- والموقف الأمريكي تغير بفضل القاهرة

قال الدكتور محمد سلمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر حريصة على تنفيذ الخطط المتعلقة بقطاع غزة.

وأكد في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن السياسة المصرية تعتمد على آليات محددة لتحقيق ذلك، ومن بين هذه الآليات، مناشدة الأطراف المجتمعية، سواء من دول أو منظمات، للمساهمة الفعلية في جهود الإعمار.

وأشار إلى سعي مصر، للتعاون مع المانحين والمقاولين الذين يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في عمليات البناء في القطاع، ذاكرًا أن الأمم المتحدة أكدت أن نحو 90% من البنية التحتية في غزة تضررت خلال الأحداث الأخيرة، وأن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى حوالي 70 مليار دولار.

وأكد أن مصر حريصة على جمع جميع الأطراف الدولية والمجتمعية ووضع جداول زمنية وترتيبات واضحة لإعادة الإعمار، مع تحديد أولويات واضحة تشمل البنية التحتية الأساسية.

وأضاف أن الالتزام ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ وضمان التزام جميع الأطراف، سواء الفصائل الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، وكذلك الجانب الإسرائيلي، يمثل مسألة بالغة الأهمية.

وأوضح أن الالتزام بالتفاصيل المتعلقة بالأسرى والجثامين يشكل خطوة أساسية لبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف، ومن ثم دعوة الأطراف الدولية، سواء الإقليمية أو الدولية، وكذلك الدول والمنظمات المانحة، لتقديم الدعم، استناداً إلى التحرك المصري الذي ينسق الأمور ويضع جدولاً زمنياً وترتيبات واضحة مع تحديد الأولويات.

وتابع: "إعادة إعمار غزة، التي طالها دمار كبير طال نحو 90% من بنيتها التحتية، أصبحت عملية حيوية، وتشكل جزءاً من جهود استتباب السلام"، موضحًا أن ذلك يتطلب إصلاح السلطة الفلسطينية على مستويات هيكلية وبنيوية، بالإضافة إلى تطوير أساليب التعاطي ووجود نخب جديدة، كما أكد أن هناك مسئولية على بعض الدول العربية إلى جانب المنظمات المانحة لتقديم دعم مادي يساهم في التعافي من آثار الصراع.

وتحدث عن الموقف الأمريكي تجاه غزة في ظل ضغطه على كل الاتجاهات من أجل وضع حد للحرب، كما علّق على مقترحاتها المقدمة بمجلس الأمن بشأن القطاع.

وقال: "الموقف الأمريكي تغيّر رأسا على عقب وهذا أمر لافت للنظر، وربما يعود الفضل في ذلك إلى رصانة وصلابة الموقف المصري وعدم تزحزحه".

وأضاف: "يليه في الترتيب الموقف التركي ثم هناك بعض المواقف الإقليمية المتميزة مثل الموقف السعودي والموقف القطري، ولكن الموقف الأمريكي اعتدنا خلال الفترة الأخيرة منه أنه لا يعول عليه كثيرا، ولكن بين عشية وضحاها وجدناه تغير".

وتابع: "لشهور كان يتحدث دونالد ترامب عن ريفيرا في غزة، والحل الخارجي، ولم يكن يتحدث عن حل الدولتين، ولكن الموقف الأمريكي تغير تماما، ويجب العمل على توظيفه، لأن الولايات المتحدة بها أصوات مهمة واستطاعت أن تقنع الرئيس دونالد ترامب بضرورة كسر العزلة عن إسرائيل".