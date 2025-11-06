عارض طبي طارئ لضيف يقطع مؤتمرا صحفيا لترامب في البيت الأبيض

أصيب أحد ممثلي شركات الأدوية بعارض طبي طارئ داخل المكتب البيضاوي أدى إلى توقف مؤقت لمؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، سقط الرجل مغشيا عليه بينما كان يقف مع آخرين خلف ترامب الجالس على مكتبه خلال مؤتمر صحفي يعقده مع عدد من شركات الأدوية، لمناقشة توسيع نطاق التغطية وخفض أسعار علاجات السمنة الشائعة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لرد فعل ترامب بعد تعرض الرجل للإغماء.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في بيان حول الواقعة إن "أحد ممثلي الشركات تعرض للإغماء. وقد تحرك الفريق الطبي التابع للبيت الأبيض بسرعة، والرجل بخير. وسيُستأنف المؤتمر الصحفي قريبا".

وبعد نحو ساعة، استأنف ترامب المؤتمر الصحفي، لكن الرجل الذي أُغمي عليه لم يعد إلى المكتب البيضاوي.

وقال الرئيس الأمريكي إن الرجل شعر بالدوار، لكنه بخير الآن.