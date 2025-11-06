قال الدكتور بشارة بحبح، رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، إنّ الدور الذي تقوم به اللجنة يدفع في اتجاه عملية السلام، موضحًا: "في قطاع غزة، ترتكب إسرائيل خروقات كبيرة للاتفاق الذي قام الرئيس ترامب برعايته".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخروقات غير مقبولة، مشددًا على أنه لم يتم فتح المعابر في الاتجاهين حتى الآن، أي أن المرضى الفلسطينيين والآخرين الذين يريدون الخروج من القطاع لا يستطيعون القيام بذلك.

وتابع: "حتى الآن، إسرائيل ترتكب إسرائيل خروقات تتعلق بتنفيذ هجوم على القطاع في مداخل الخط الأصفر وخارجه، كما أن المواد الغذائية التي جرى الاتفاق على دخولها غزة لم يتم إدخالها، فقد كان مقررا دخول 600 شاحنة يوميا، والآن يدخل بمعدل 150 شاحنة يوميا".

وأردف: "لا يمكن الاستمرار في عملية السلام إذا ما سمحنا لإسرائيل بالخروقات التي ترتكبها، وبالتالي فإن وجودنا في واشنطن عامل ضغط على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الخروقات".

وتحدث عن موقف واشنطن من تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، وخروقات إسرائيل المستمرة.

وقال: "غير سعيد بسكوت واشنطن على الخروقات الإسرائيلية، وكأنه تم وقف إطلاق النار وسُمح لإسرائيل بإكمال الحرب على القطاع، ولم يُسمح للجانب الفلسطيني بأي شيء في المقابل".

وتابع: "ما يحدث في لبنان يحدث حاليا في غزة، ففي لبنان جرى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ولكن يبدو أن وقف إطلاق النار كان من جانب واحد، أي من طرف حزب الله وليس من طرف إسرائيل.. وهذا ما يحدث حاليا في القطاع، وهذا غير مقبول".

وواصل: "لا أريد أبدا عودة الحرب لقطاع غزة، ولكن لا أريد السكوت على قيام إسرائيل بكل هذه الخروقات لوقف إطلاق النار".

وذكر، أنه ينقل للإدارة الأمريكية -بشبه يومي- المعلومات التي يحصل عليها من التقرير اليومي الذي تصدره حماس بالخروقات الإسرائيلية، ولكن الرد يكون "نعم، سنبحث هذا الموضوع، وسنعمل على تهدئة الأمور"، مشيرًا، إلى أنه لا يتلقى جوابا إجماليا وليس محددا، بأن حماس عليها الصبر إلى أن تجعل الولايات المتحدة إسرائيل تلتزم بوقف إطلاق النار.